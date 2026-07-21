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«Farben der Hoffnung»

  21.07.2026 Frick
Die 70 Gemälde von Arman Allakhverdian können bis Ende Juli im Gemeindehaus Frick bewundert werden. Fotos: zVg
Die 70 Gemälde von Arman Allakhverdian können bis Ende Juli im Gemeindehaus Frick bewundert werden. Fotos: zVg

Ausstellung im Gemeindehaus Frick

Im Gemeindehaus Frick wird mehrmals im Jahr bildnerische Kunst ausgestellt. Bis Ende Juli können hier Gemälde von Arman Allakhverdian bewundert werden. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung organisierte die Integrationsfachstelle ...

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