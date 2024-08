Siebenkämpferin Lucia Acklin gewinnt Silber an U20-WM

Lucia Acklin erbrachte in Lima einmal mehr den Beweis, dass sie hervorragend in der Lage ist, im entscheidenden Moment eine Spitzenleistung abzuliefern. Während zweier Tage zeigte sie einen grossartigen Wettkampf und schaffte schon zum dritten Mal an einem internationalen Nachwuchs-Grossanlass den Sprung auf das Podest. 2022 gewann Acklin den Siebenkampf beim Olympischen Festival der europäischen Jugend (EYOF) in Banska Bystrica (SVK), 2023 holte sie beim EYOF in Maribor (SLN) Silber. Nun behauptete sich die ehemalige Gewinnerin des UBS-Kid-Cups erstmals auf Weltniveau.

Als Nummer 5 der Entry List in den Wettkampf gestiegen, ist die Silbermedaille für die von Liliane Leimgruber und Wolfgang Adler trainierte Athletin ein grossartiger Erfolg. Dass sie in der 38-jährigen Geschichte der U20-Weltmeisterschaften die erst 15. Medaille für die Schweiz gewann, zeigt, wie hoch diese Leistung einzuordnen ist. Mit 5755 Punkten stellte sie im wichtigsten Wettkampf des Jahres eine persönliche Bestleistung auf – drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag. In der ewigen Schweizer U20-Bestenliste reihte sie sich hinter Géraldine Ruckstuhl, Annik Kälin und Caroline Agnou an vierter Stelle ein. (mgt)