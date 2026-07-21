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Fantasiebauten

  21.07.2026 Laufenburg
Materialien, die direkt im Museumsgarten gesammelt werden. Foto: Pexels; Maarten Ceulemans
Materialien, die direkt im Museumsgarten gesammelt werden. Foto: Pexels; Maarten Ceulemans

Workshop im Rehmann-Museum

Kann man aus Stöcken und Erde eine ganze Stadt bauen? «Und ob!», sagen die Organisatoren von LaKiSo und laden Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren zu einem aussergewöhnlichen Bau-Experiment unter freiem Himmel ein. Am Mittwoch, ...

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