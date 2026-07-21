Fantasiebauten

Kann man aus Stöcken und Erde eine ganze Stadt bauen? «Und ob!», sagen die Organisatoren von LaKiSo und laden Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren zu einem aussergewöhnlichen Bau-Experiment unter freiem Himmel ein. Am Mittwoch, ...

Workshop im Rehmann-Museum

Kann man aus Stöcken und Erde eine ganze Stadt bauen? «Und ob!», sagen die Organisatoren von LaKiSo und laden Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren zu einem aussergewöhnlichen Bau-Experiment unter freiem Himmel ein. Am Mittwoch, 5. August (14–16 Uhr), verwandelt sich der Skulpturengarten in eine Grossbaustelle für junge Architekten und Künstler. Weg von kleinen Bastelarbeiten, hin zu echten Gross-Konstruktionen: Mit natürlichem Ton und Materialien, die direkt im Museumsgarten gesammelt werden und zur Verfügung gestellt werden, entstehen an diesem Nachmittag verzweigte Stadtlandschaften. Die Teilnehmenden lernen spielerisch, wie man Ton als «Super-Kleber» nutzt, um Holz-Gerüste stabil zu verbinden, und wie aus einfachen Naturformen abstrakte Kunstwerke entstehen – ganz im Stile des Künstlers Erwin Rehmann.

Das Ziel des Workshops ist ein beeindruckendes Gemeinschaftswerk: Gemeinsam konstruieren die Kinder ein Labyrinth aus Türmen, Torbögen und Brücken. Erst am Ende des Nachmittags wird das riesige Gemeinschaftsprojekt seine volle Form entfalten und bestaunt werden können.

Die Teilnehmerzahl: mindestens 5, maximal 20 Personen; Eine verbindliche Anmeldung ist über die Webseite: www.lakiso.feripro.de erforderlich.