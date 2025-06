Famoser FC Wallbach-Zeiningen: zurück in der 2. Liga!

Die Fussballer des FC Wallbach-Zeiningen lassen nichts mehr anbrennen in Bubendorf und gewinnen mit 3:0 (2:0). Es sind die letzten drei Punkte, die am Ende nötig waren, um das eigene Sommermärchen zu Ende zu schreiben. Mit diesem Sieg verteidigen die Fricktaler zum Saisonschluss die Tabellenspitze und stehen damit als Aufsteiger fest. Auch der direkte Konkurrent Birsfelden gewann zwar seine Partie gegen den FC Oberdorf mit 3:2, Birsfelden hätte aber auf einen Ausrutscher der Fricktaler hoffen müssen.



Der FC Wallbach-Zeiningen und Birsfelden sind nach der 26. und letzten Runde mit jeweils 66 Punkten gleichauf, womit die Fairplay-Wertung ausschlaggebend für die Tabelle ist. Hier liegen die Fricktaler deutlich vor Birsfelden. Selbst beim Torverhältnis hat der FC Wallbach-Zeiningen (+ 50) gegenüber Birsfelden (+47) die Nase vorn.



Das Team des Trainergespanns Giuseppe Oliva und Sandro Riccardi konnte sich nach Abpfiff von zahlreichen Fans hochleben lassen. Wallbach-Zeiningen, nach dem bitteren Abstieg vor einem Jahr in die 3. Liga, feiert damit eine famose Rückkehr in die 2. Liga. Das Team ist neben dem FC Möhlin-Riburg/Acli das einzige aus dem Fricktal, das 2. Liga spielen wird. (rw)

Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der NFZ.