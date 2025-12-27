Familiengottesdienst zu Dreikönig

Am Sonntag, 4. Januar, um 10.45 Uhr, sind besonders Familien und Kinder herzlich zum Familiengottesdienst in die katholische Kirche Frick eingeladen. Die Sternsinger, die in diesen Tagen im Dorf unterwegs sind, bringen ihre Lieder und ihr Engagement für die Aktion Sternsinger in den ...

Am Sonntag, 4. Januar, um 10.45 Uhr, sind besonders Familien und Kinder herzlich zum Familiengottesdienst in die katholische Kirche Frick eingeladen. Die Sternsinger, die in diesen Tagen im Dorf unterwegs sind, bringen ihre Lieder und ihr Engagement für die Aktion Sternsinger in den Gottesdienst mit. Für die Kinder wird der Festtag in einer Bildergeschichte lebendig, dazu gibt es Gelegenheit, kreativ zu werden. Der Kirchenchor verleiht der Feier einen festlichen Klang. Im Anschluss laden Dreikönigskuchen und ein Apéro zum Verweilen, Begegnen und Weiterfeiern ein. (mgt)