Familienfreundliche Wandertouren

Wer eine bunte Vielfalt an familienfreundlichen Wandertouren sucht, wird bei den Kinder-Wanderbüchern von «kids-tour» fündig. In drei abwechslungsreichen Büchern sind 466 spannende Erlebniswege liebevoll zusammengestellt. Dazu zählen Erlebnis-Kinderwanderwege, Erlebniswanderwege sowie Erlebnis-Rätselwanderwege. Die Bücher bieten eine bunte Vielfalt an Touren – darunter auch zahlreiche Wege im Fricktal. So laden zum Beispiel die Laufenburger Acht in Laufenburg, der Krimi-Trail in Bad Zurzach, der Salzweg in Rheinfelden, die Perimukwege im Jurapark, oder der Herdmännlipfad in Münchwilen zu spannenden Entdeckungen ein. «Ob auf kleinen oder grossen Abenteuern – mit den Kinder-Wanderbüchern wird jede Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie», heisst es in der Mitteilung weiter. (mgt/nfz)