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Falsche Stromableser

  14.04.2026 Aargau

Seit Anfang Jahr häufen sich Vorfälle, bei denen Diebe an der Haustüre von Senioren auftauchen und sich als Stromableser ausgeben. Unter diesem Vorwand gelang es mehrfach, Wertsachen zu entwenden. Er sei Angestellter der industriellen Betriebe und müsse den Stromzähler ...

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