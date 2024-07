Mehrere Fahrzeuge veranstalteten am Samstagnachmittag einen Fahrzeugkonvoi und behinderten und gefährdeten den Verkehr auf den Autobahnen 3 und 1 stark. Der Fahrzeugkonvoi, welcher aus mehr als zehn Fahrzeugen bestand und auf dem Weg an eine Hochzeit war, konnte in Mägenwil, ausserhalb ...