In der Nacht auf Sonntag zwischen 01.30 Uhr und 06.30 Uhr kam es in Schwaderloch, im Bereich der Dorfstrasse, zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei allen vier Sachbeschädigungen um dieselbe, bislang unbekannte Täterschaft handelt. Bei ...