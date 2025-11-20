Immobilien
Fahrzeugbestand wächst

  20.11.2025 Aargau

Per 30. September waren im Kanton Aargau 617 041 Fahrzeuge (ohne Schiffe und Motorfahrräder) registriert. Das entspricht einer Zunahme von 8039 Fahrzeugen oder 1,3 Prozent seit Anfang Oktober 2024. Pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner sind 583,5 Personenwagen gemeldet. Den tiefsten ...

