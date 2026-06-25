Fahrt zum Eichener See

Die Tourenleitung der Pro Senectute Fricktal durfte am Montagmorgen in Stein insgesamt 35 Teilnehmende zur Velotour begrüssen. Aufgrund der grossen Gruppe wurde kurzfristig ein zusätzlicher Tourenleiter eingesetzt. So starteten die ...

Velotour der Pro Senectute Fricktal

Die Tourenleitung der Pro Senectute Fricktal durfte am Montagmorgen in Stein insgesamt 35 Teilnehmende zur Velotour begrüssen. Aufgrund der grossen Gruppe wurde kurzfristig ein zusätzlicher Tourenleiter eingesetzt. So starteten die Velofahrerinnen und Velofahrer in drei Gruppen.

Die Tagestour führte zum Eichener See bei Schopfheim. Zunächst ging es zum Znüni. Anschliessend führte die Route weiter über Bad Säckingen nach Öflingen sowie via Hasel nach Schopfheim. Dort genossen die Teilnehmenden die Mittagspause. Nach der Stärkung erreichten sie den Eichener See. Vor Ort staunten die Teilnehmenden nicht schlecht: Der See führte an diesem Tag kein Wasser. Es war nur ein Schild dort mit der Aufschrift: «Betreten der Eisf läche verboten». Beim Eichener See handelt es sich um einen temporären Dolinensee. Er entsteht, wenn Grundwasser in einer Doline an die Oberf läche tritt. Ursache dafür sind Hohlräume im Muschelkalk; der Grundwasserstau liegt rund 40 Meter unter der Erdoberfläche. Je nach Niederschlagsmenge erscheint der See und verschwindet später wieder.

Die Rückfahrt führte über Schwörstadt nach Bad Säckingen mit einem Zvieri. (mgt)