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Fahrt zum Eichener See

  25.06.2026 Fricktal
Die Teilnehmer freuten sich über eine abwechslungsreiche Tagestour mit schönen Eindrücken und spannenden Informationen. Foto: zVg
Die Teilnehmer freuten sich über eine abwechslungsreiche Tagestour mit schönen Eindrücken und spannenden Informationen. Foto: zVg

Velotour der Pro Senectute Fricktal

Die Tourenleitung der Pro Senectute Fricktal durfte am Montagmorgen in Stein insgesamt 35 Teilnehmende zur Velotour begrüssen. Aufgrund der grossen Gruppe wurde kurzfristig ein zusätzlicher Tourenleiter eingesetzt. So starteten die ...

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