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FAHRT INS BLAUE FÜR ALLE SINNE

  27.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Ausflug «60+» der reformierten Kirche Möhlin führte via Badenweiler nach Breisach. Bei einer Fahrt auf dem Rhein genossen alle ein Spargel-Zmittag. Zurück an Land führte die Reise in Richtung Schwarzwald ins Elztal-Museum. Mit dem Restaurant ...

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