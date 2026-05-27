FAHRT INS BLAUE FÜR ALLE SINNE

Der Ausflug «60+» der reformierten Kirche Möhlin führte via Badenweiler nach Breisach. Bei einer Fahrt auf dem Rhein genossen alle ein Spargel-Zmittag. Zurück an Land führte die Reise in Richtung Schwarzwald ins Elztal-Museum. Mit dem Restaurant ...

Der Ausflug «60+» der reformierten Kirche Möhlin führte via Badenweiler nach Breisach. Bei einer Fahrt auf dem Rhein genossen alle ein Spargel-Zmittag. Zurück an Land führte die Reise in Richtung Schwarzwald ins Elztal-Museum. Mit dem Restaurant «Stadtrainsee» wurde ein letztes Ziel angesteuert. Mit einem Schmunzeln erklärte Pfarrer Kai Hinz, dass nun alle Sinne etwas bekommen hätten und der Abschluss mit Kaffee und Kuchen den Gaumen nochmals erfreuen sollte. Mit einem kleinen Schlenker über Freiburg kamen die Reisenden in Möhlin an, beschenkt mit Erinnerungen an einen wunderbaren Tag. (mgt)