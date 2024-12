Fahrplanwechsel steigert ÖV-Attraktivität

Ausbau von Postauto-, Bahn- und Bus-Verbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember kommt es auf den Postauto-Linien und im Bahnverkehr zu einem markanten Ausbau des Angebots. Davon profitiert der ganze Kanton, besonders aber auch das Fricktal. Die wichtigsten Änderungen auf Strasse und Schiene im Überblick.

Mit dem Fahrplan 2025 erfolgt im Kanton Aargau einer der grössten Angebotsausbauten der letzten Jahre. Der Angebotsausbau erfolgt schwerpunktmässig am Wochenende, am Abend und in der Nacht. Damit wird bewusst die Attraktivität des ÖVs für den Freizeitverkehr gesteigert. Dies, weil in den letzten Jahren die Nachfrage am Abend und am Wochenende stärker gestiegen ist als im Pendlerverkehr. Das Netz der Nacht-S-Bahnen und der Nachtbusse wird erweitert und mit neuen Linien ergänzt. Am Wochenende wird auf zahlreichen Bus- und Bahnlinien der Takt verdichtet und die Betriebszeiten werden erweitert.

Bei Postauto gibt es im Fricktal einen Ausbau bei den Spätverbindungen und neu einen Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Frick. Nachfolgend die wichtigsten der zahlreichen Änderungen auf den Fricktaler Postauto-Linien, gültig ab dem 15. Dezember 2024.

Linie 90 Möhlin–Wallbach–Schupfart: Die Linie bietet neu längere Betriebszeiten. Von Sonntag bis Donnerstag verkehrt ab Mumpf neu ein Postauto um 22.47 Uhr nach Schupfart sowie um 23.17 Uhr nach Wallbach. Freitagund Samstagnacht verkehrt zudem ein Postauto um 23.47 Uhr von Mumpf nach Schupfart und um 00.17 Uhr nach Wallbach.

Linie 100 Rheinfelden–Magden–Gelterkinden: Freitag- und Samstagnacht fährt das Postauto neu um 01.40, 02.40 und 03.40 Uhr ab Rheinfelden.

Linie 135 Laufenburg–Frick: Von Montag bis Freitag verkehren die Postautos durchgehend zweimal pro Stunde. Bisher war dies nur zu den Stosszeiten der Fall. Freitag- und Samstagnacht gibt es eine zusätzliche Spätfahrt um 01.34 Uhr ab Laufenburg mit Ankunft in Frick um 01.50 Uhr.

Linie 137 Frick–Brugg: Die Postautos von Frick nach Brugg verkehren zwischen 05.00 Uhr und 08.30 Uhr jeweils 4 Minuten früher. Dadurch verbessert sich der Anschluss in Brugg. Auf die ankommenden S1-Züge in Frick besteht hingegen kein Anschluss mehr an die Linie 137.

Linie 139 Effingen–Herznach: Da die Linie 137 einen angepassten Fahrplan hat, verkehren die Postautos der Linie 139 zwischen 05.30 Uhr und 08.30 Uhr ab Zeihen und Effingen 4 Minuten früher. Dadurch wird der Anschluss an die Linie 137 nach Brugg gesichert. Dadurch entfällt zu dieser Zeit die Anschlussverbindung Brugg–Effingen–Zeihen.

Linie 143 Stein-Säckingen–Laufenburg: Freitag- und Samstagnacht verkehrt um 00.53 Uhr ein neuer Spätkurs von Stein-Säckingen, Bahnhof nach Laufenburg. Er ersetzt die wegfallende Verbindung der Linie N95 mit Abfahrt ab Frick um 01.00 Uhr.

Nachtbus N89 Möhlin–Wegenstetten– Schupfart–Mumpf–Wallbach: Die beiden Fahrten um 01.45 Uhr und 02.45 Uhr ab Möhlin bedienen Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten. Die beiden Fahrten um 02.05 Uhr und 03.05 Uhr ab Wegenstetten bedienen Schupfart, Obermumpf, Mumpf sowie Mumpf, Bahnhof und Wallbach. Der Nachtbus fährt zusätzlich um 03.45 Uhr ab Möhlin, Bahnhof. Ab Möhlin, Post bis Wegenstetten dient der Halt zum Aussteigen. Stein-Säckingen bedient der Nachtbus ab Fahrplanwechsel nicht mehr.

Nachtbus N95 Frick–Benkerjoch– Aarau: Der Nachtbus um 01.00 Uhr ab Frick entfällt. Dieser wird durch den Spätkurs um 00.53 Uhr ab Stein-Säckingen ersetzt. Ab Frick gibt es um 02.00 Uhr eine zusätzliche Fahrt.

Nachbuslinien N96 Frick–Oberhof und N97 Frick–Bözen–Zeihen–Herznach– Asp: Die beiden Linien werden neu in beide Richtungen angeboten. Ab Frick gibt es um 02.00 eine zusätzliche Abfahrt.

Weitere Änderungen bei Buslinien

50.072 Augst–Kaiseraugst–Liestal-Lupsingen: Nächte Fr/Sa, Sa/So: Angepasste Fahrzeiten des Nachtangebots in A bstimmung auf die angepasste S1 (Kaiseraugst ab 01.36, 02.36, 03.26).

50.090 Wallbach–Mumpf–Schupfart: Mo–Do: Ein zusätzliches Kurspaar am Abend nach Schupfart und Wallbach (Mumpf ab nach Schupfart um 22.47, nach Wallbach um 23.17. Fr/Sa: Zwei zusätzliche Kurspaare am Abend nach Schupfart und Wallbach. Letzter Kurs ab Mumpf nach Schupfart um 23.47, nach Wallbach um 00.17. So: Zwei zusätzliche Kurspaare am Abend und damit Angleichung ans Angebot Mo-Do. Letzter Kurs ab Mumpf nach Schupfart um 22.47, nach Wallbach um 23.17.

50.100 Rheinfelden–Magden–Gelterkinden: Nächte Fr/Sa, Sa/So: Angepasste Fahrzeiten Nachtangebot in Abstimmung auf die S1: Rheinfelden ab 01.41, 02.41, 03.41.

50.135 Frick–Laufenburg: Mo–Fr: Ganztags durchgehend 2 Verbindungen pro Stunde bis ca. 19.30 Uhr. Nächte Fr/Sa, Sa/So: Zusätzliche Abfahrt um 01.34 ab Laufenburg nach Frick.

50.137 Frick– Bözen– Eff ingen– Brugg: Mo–Fr: Frühere Abfahrt ab Frick der durchgehenden Kurse bis Brugg in der Hauptverkehrszeit am Morgen (vor 8 Uhr), damit die Pünktlichkeit in Brugg verbessert werden kann (Frick ab xx.55 und xx.18 anstatt xx.59 und xx.22).

50.139 Herznach–Zeihen–Effingen: Mo–Fr: Frühere Abfahrt in Fahrtrichtung Effingen in der Hauptverkehrszeit am Morgen (bis 08.00 Uhr), damit der Anschluss an die Linie 137 nach Brugg gewährleistet bleibt. In der Folge wird in der Hauptverkehrszeit am Morgen eine frühere Abfahrt ab Effingen notwendig, was zum Wegfall der Anschlussverbindung Brugg–Effingen–Zeihen vor ca. 08.30 führt.

50.142 Laufenburg– Gansingen– Brugg: Mo–So: Schliessen der 2-Std.- Taktlücke am Abend im Mettauertal. Die Kurse Laufenburg ab 20.37 und Brugg ab 21.35 verkehren neu zwischen Laufenburg und Brugg. So: Neu durchgehender 60-Min.- Takt bis ca. 21.30. Zusatzkurse Brugg ab 08.35, 10.35 bzw. Laufenburg ab 07.37, 09.37, 11.37.

50.143 Stein-Säckingen–Sisseln– Kaisten–Laufenburg: Nächte Fr/Sa, Sa/So: Neuer Spätkurs ab Stein-Säckingen via Kaisten nach Laufenburg (Stein ab 00.53), als Ersatz für den wegfallenden Kurs der Linie N95 Frick ab 01.00.

S1 neu nachts stündlich von Basel nach Frick

Im Fricktal wird die Bahnverbindung S1 nachts neu stündlich von Basel bis Frick geführt, sodass das obere Fricktal zwei zusätzliche Nachtverbindungen erhält. Das Netz der Nachtbusse wird in allen Regionen auf die neuen Nacht-S-Bahnen abgestimmt und vielerorts um zusätzliche Abfahrten ergänzt. So werden die Fahrzeitgewinne und die dichteren Takte in die Regionen weitergetragen.

Beim IR36 Basel SBB–Frick–Zürich HB kommt es am Wochenende (Samstag/Sonntag) zur Einführung eines zusätzlichen Zugpaars am Abend zwischen Basel SBB und Zürich HB (Basel ab 20.37, Zürich HB ab 22.10). Auf dieser Strecke sowie auf der Linie IR37 Basel SBB–Aarau– Lenzburg–Zürich HB soll es vermehrt zum Einsatz von modernem doppelstöckigem Rollmaterial kommen.

Eine weitere Änderungen auf der Linie S1 Basel SBB–Frick. Von Montag bis Freitag ab ca. 11.00 Uhr werden alle Züge der S1 mindestens in Doppeltraktion geführt, damit sich das Sitzplatzangebot für die Reisenden erhöht. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt es zur durchgehenden Bedienung des Abschnitts Basel SBB– Frick: Basel ab 01.20, 02.20, 03.20; Frick an xx.56; Frick ab 01.02; 02.02, 03.02; Basel an xx.37. Zudem gibt es einen neuen Bahn-Shuttle Brugg– Frick und Frick–Brugg: Brugg ab 01.41, Frick ab 02.01. In Brugg gibt es Anschluss an die SN1 von/nach Zürich, in Frick Anschluss an die S1 von/nach Basel SBB. Der Zug Basel SBB ab 00.20 endet in Frick (nur Nächte Fr/Sa, Sa/So).

Unterbruch auf der Strecke Stein-Säckingen-Laufenburg

Die Sanierung der Strecke Stein-Säckingen–Laufenburg führt während zirka einem Monat zu einem Streckenunterbruch. Fahrplananpassungen und Ersatzangebote können im Onlinefahrplan abgerufen werden. (mgt/nfz)

Die neuen Fahrpläne können auf www.öv-info.ch und www.postauto.ch/ fahrplanwechsel bezogen oder über den Onlinefahrplan abgefragt werden. Weitere Informationen zum Fahrplan sind auf der Internetseite des Kantons Aargau, bei der A–Welle oder bei den betreffenden Transportunternehmen zu finden.