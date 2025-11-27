Fahrplanwechsel im Dezember

Im Fricktal wird das ÖV-Angebot deutlich verbessert. Die Züge der Linie IR36 Basel SBB–Frick– Zürich HB (–Zürich Flughafen) halten neu auch in Möhlin und Stein-Säckingen. Gemeinsam mit der S-Bahn-Linie S1 kommen Fahrgäste in den Genuss von ...

Im Fricktal wird das ÖV-Angebot deutlich verbessert. Die Züge der Linie IR36 Basel SBB–Frick– Zürich HB (–Zürich Flughafen) halten neu auch in Möhlin und Stein-Säckingen. Gemeinsam mit der S-Bahn-Linie S1 kommen Fahrgäste in den Genuss von einem attraktiven Viertelstundentakt nach Basel und einer direkten Verbindung nach Zürich und zum Flughafen Zürich. PostAuto baut das Angebot entsprechend aus: Reisende aus dem Möhlintal, dem Sisslerfeld und der Kantonsschule in Stein profitieren dank häufigeren Fahrten vom neuen Zugangebot. (mgt)