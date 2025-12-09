Immobilien
Fahrlehrer gibt Gegensteuer

  09.12.2025 Brennpunkt
Er will den Entscheid zu Tempo 30 an die Urne bringen: Fahrlehrer Daniel Leutenegger. Foto: Ronny Wittenwiler
Dem Ja zu Tempo 30 im Quartier in Möhlin droht das Referendum. Fahrlehrer Daniel Leutenegger sammelt Unterschriften dafür und bekommt Unterstützung vom Vorstand des Gewerbevereins.

Ronny Wittenwiler

«Ich bin enttäuscht von der Politik», sagt ...

