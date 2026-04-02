Fahrgäste mit ÖV zufrieden

Die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz sind zufrieden mit dem Angebot. Dies zeigt die Umfrage 2025 der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn. Mit 77 bis 78 von 100 Punkten erreicht die Zufriedenheit erneut ein hohes Niveau. Zwischen August ...

Die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz sind zufrieden mit dem Angebot. Dies zeigt die Umfrage 2025 der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn. Mit 77 bis 78 von 100 Punkten erreicht die Zufriedenheit erneut ein hohes Niveau. Zwischen August und Oktober 2025 wurden rund 8800 Fahrgäste zu Erfahrungen mit Bus-, Tram- und Bahnlinien befragt. Sehr zufrieden sind die Fahrgäste mit dem Fahrpersonal und dessen Fahrweise (76 bis 80 Punkte). Das Preis-Leistungs-Verhältnis erhält mit 61 bis 64 Punkten wie in den Vorjahren die tiefste Bewertung. (nfz)