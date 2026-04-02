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Fahrgäste mit ÖV zufrieden

  02.04.2026 Nordwestschweiz

Die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz sind zufrieden mit dem Angebot. Dies zeigt die Umfrage 2025 der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn. Mit 77 bis 78 von 100 Punkten erreicht die Zufriedenheit erneut ein hohes Niveau. Zwischen August ...

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