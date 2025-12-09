Fahndungsaktion gegen Einbrecher

Auf den ersten Grosseinsatz im November folgte am Freitag die zweite Schwerpunktaktion. Über 200 Mitarbeitende der Polizei waren unterwegs, um Einbrüche zu verhindern, mobile Tätergruppierungen zu erkennen und Präsenz im Kanton zu zeigen. Sechs Personen konnten vorläufig ...

Auf den ersten Grosseinsatz im November folgte am Freitag die zweite Schwerpunktaktion. Über 200 Mitarbeitende der Polizei waren unterwegs, um Einbrüche zu verhindern, mobile Tätergruppierungen zu erkennen und Präsenz im Kanton zu zeigen. Sechs Personen konnten vorläufig festgenommen werden. Bei den mehreren hundert Personenkontrollen waren 26 Personen im nationalen Fahndungsregister ausgeschrieben und wurden abgearbeitet. Die Grossaktionen auf der Strasse, an Hot Spots oder in Zügen zeigen, wie wichtig dieser Zusatzeffort zur Bekämpfung der Kriminalität ist. (kapo/nfz)