Fabienne Hoenke sprintet zum U23- Schweizerrekord

Am vergangenen Wochenende haben verschiedene Schweizer Leichtathletik-Cracks ihre ersten Starts der Indoor-Wettkampfsaison absolviert, so auch Sprinterin Fabienne Hoenke vom LV Fricktal. Die 22-Jährige aus Möhlin, welche aktuell in der Spitzensport Rekrutenschule trainiert, startete am internationalen Leichtathletik-Meeting in Gent über 200m.

Die junge Fricktalerin war mit der drittschnellsten Bestzeit gemeldet und bekam es mit hochkarätiger Konkurrenz zu tun: Die Zypriotin Olivia Fotopoulou war immerhin Olympia-Halbfinalistin von Paris und hatte auch an den letzten Weltmeisterschaften in Tokio die Halbfinals erreicht, und auch die Spanierin Esperança Cladera Gil war im letzten September an der WM in Tokio am Start.

Fabienne Hoenke liess sich von den grossen Namen nicht beirren und startete beherzt in den Lauf. Bereits nach der Hälfte der Bahnrunde hatte sie die Spanierin überholt, und kam als erste auf die Zielgerade. Auf dieser drehte die Zypriotin nochmals auf, doch Hoenke konnte den Angriff abwehren und lief in 23,36 Sekunden als Erste ins Ziel. Damit gewann sie nicht nur das Rennen, sondern sie stellte damit auch einen neuen U23-Schweizerrekord auf. Wahrlich ein phänomenaler Start in die Wettkampfsaison.

Rekordsammlerin aus Möhlin

«Ich hatte den Winter über gut trainiert und wusste, dass ich mit einem optimalen Lauf in den Bereich des Schweizerrekords laufen konnte», sagte Hoenke nach dem Rennen. Das junge Sprinttalent muss es wissen, denn schliesslich hält sie bereits die 200 Meter Hallen- und Freiluft-Schweizerrekorde in der U20-Alterskategorie. «Für einen Rekord muss alles zusammenpassen, und dass mir dies nun auch bei den U23 gelungen ist, freut mich natürlich sehr» meinte die junge Möhlinerin.

Als nächstes stehen nun für Hoenke weitere Wettkämpfe in Deutschland und in der Schweiz an, bevor dann als Höhepunkt der Hallensaison die Schweizermeisterschaften in St. Gallen Ende Februar auf dem Programm stehen. (mgt)