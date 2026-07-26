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Fabienne Hoenke ist Schweizermeisterin über 200 Meter

  26.07.2026 Sport
Fabienne Hoenke im Ziel des 200-Meter-Laufs. Screenshot Swiss Athletics
Fabienne Hoenke im Ziel des 200-Meter-Laufs. Screenshot Swiss Athletics

Die Möhlinerin sprintete am Sonntag an den Leichtathletik-Schweizermeisterschaften in Zürich in 22,66 Sekunden unangefochten zur Goldmedaille. Auch Romy Burkard, Lucia Acklin und Nicolas Pfrommer überzeugten.

Eine weitere Medaille für den LV Fricktal gewann Romy Burkard (Zeiningen). Im Stabhochsprung sicherte sie sich mit 4,00 Metern die Bronzemedaille. Im Stabhochsprung der Männer belegte Nicolas Pfrommer (Eiken) mit 5,05 Meter den 5. Schlussrang. Lucia Acklin (Herznach) schaffte es in den 100-m-Hürdenfinal, wo sie mit 13,47 den 6. Rang erreichte. (sir)
Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Dienstag

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