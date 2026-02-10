Fabienne Hoenke erneut mit U-23 Schweizerrekord

Der Möhliner Leichtathletin Fabienne Hoenke (22) läuft es gerade wie am Schnürchen. Hatte sie erst vor einer Woche in Gent mit 23.36s eine neue nationale U23-Bestmarke über die 200m Distanz aufgestellt, so doppelte sie am vergangenen Wochenende am Indoor-Meeting Leipzig nach ...

Der Möhliner Leichtathletin Fabienne Hoenke (22) läuft es gerade wie am Schnürchen. Hatte sie erst vor einer Woche in Gent mit 23.36s eine neue nationale U23-Bestmarke über die 200m Distanz aufgestellt, so doppelte sie am vergangenen Wochenende am Indoor-Meeting Leipzig nach und lief in 23.33s als Siegerin durchs Ziel. Sie verbesserte damit ihren eigenen U23-Schweizerrekord um weitere drei Hundertstelsekunden.

Die für den LV Fricktal startende Sprinterin absolviert gerade die Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen und zeigte mit dieser Leistung, dass sie die Trainingsmöglichkeiten in Magglingen gut genutzt hat und sich in einer bestechenden Form befindet.

Spannende Ausgangslage für die Schweizer Meisterschaften

Nun folgen für Hoenke wieder weitere Trainingseinheiten, bevor Ende Februar in St. Gallen die Schweizer Hallenmeisterschaften anstehen. Dabei wird es die junge Fricktalerin mit der starken nationalen Konkurrenz zu tun bekommen. Dabei gehören neben Hoenke insbesondere die Saisonschnellste Iris Caligiuri (Lausanne-Sports) und die Titelverteidigerin Leonie Pointet (CA Riviera) zu den Top-Favoritinnen auf Edelmetall. (mgt)