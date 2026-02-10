Immobilien
Fabienne Hoenke erneut mit U-23 Schweizerrekord

  10.02.2026 Möhlin, Sport
Fabienne Hoenke verbessert ihren eigenen U23-Schweizerrekord. Foto: zVg
Fabienne Hoenke verbessert ihren eigenen U23-Schweizerrekord. Foto: zVg

Der Möhliner Leichtathletin Fabienne Hoenke (22) läuft es gerade wie am Schnürchen. Hatte sie erst vor einer Woche in Gent mit 23.36s eine neue nationale U23-Bestmarke über die 200m Distanz aufgestellt, so doppelte sie am vergangenen Wochenende am Indoor-Meeting Leipzig nach ...

