Fabian Weiss erneut U23-Schweizermeister

Rad: Einzel-Zeitfahrschweizermeisterschaft in Aire-la-Ville

Am vergangenen Donnerstag fanden im westlichsten Teil von Genf, in Aire-la-Ville, die Einzel-Zeitfahrschweizermeisterschaften statt. Im Rennen der U23 startete als einziger Fricktaler der Sulzer Fabian Weiss.

Als Schweizermeister der Jahre 2022 und 2023 galt Fabian Weiss als einer der Favoriten, welchen es an diesem Tag zu schlagen galt. Auf einem etwas mehr als 15 Kilometer messenden Rundkurs, welcher einige technische Passagen und eine zirka ein Kilometer lange Steigung beinhaltete, fuhr Fabian Weiss ein sehr gut eingeteiltes Rennen. In einer Zeit von 18 Minuten und 53 Sekunden, was einem horrenden Schnitt von 48,9 km/h entspricht, fuhr Fabian zu seinem dritten Schweizermeistertitel in Folge.

Fabian Weiss hat an diesem Tag etwas erreicht, was bisher nicht vielen Rennfahrern gelungen ist. Dreimal in Folge den Landesmeistertitel zu holen, ist schon eine sehr starke Leistung und zeigt seine Fähigkeiten unter anderem auch im Kampf gegen die Uhr auf. Mit Fabio Christen aus Gippingen, welcher mit 20 Sekunden Rückstand ins Ziel kam, fuhr erfreulicherweise ein weiterer Aargauer auf den zweiten Platz. Das Podest komplettierte Fabian Weiss’ Teamkollege Tim Rey aus dem Kanton Bern.

Am Sonntag geht es weiter mit den Meisterschaften. Im deutschen Bruchsal finden die 4-Ländermeisterschaften der U23-Fahrer statt. In einem gemeinsamen Rennen mit den Deutschen, den Österreichern und den Luxemburgern kämpfen die Eidgenossen um den Schweizermeistertitel auf der Strasse. (mgt)