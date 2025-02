Fabian Leubin kandidiert als Gemeindeammann

Schupfart: René Heiz tritt nicht mehr an

Vier von fünf Mitgliedern des Gemeinderats in Schupfart kandidieren für die neue Amtsperiode 2026/2029. Gemeindeammann René Heiz tritt nicht mehr an. Stattdessen kandidiert der bisherige Gemeinderat Fabian Leubin als Gemeindeammann. Neben ihm stellen sich auch die bisherigen Gemeinderäte Thomas Kyburz, Renate Leubin und Sandra Leubin für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Thomas Kyburz, Vizeammann, kandidiert erneut für dieses Amt. Die Gesamterneuerungswahlen in Schupfart finden am Sonntag, 18. Mai, statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre für Sonntag, 30. November, vorgesehen. René Heiz ist seit 2010 im Gemeinderat, seit 2017 ist er Gemeindeammann. (mgt/nfz)