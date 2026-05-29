Fabelhafte Fabienne Hoenke

Möhliner Sprinterin verbessert U23-Rekord von Mujinga Kambundji: Am Pfingstmeeting in Zofingen läuft Fabienne Hoenke über 200 Meter so schnell wie nie zuvor und knackt damit die Limite für die Europameisterschaften in Birmingham.

Hallenschweizermeisterin Fabienne Hoenke aus Möhlin bekam es über 200m mit der amtierenden Outdoor-Meisterin Léonie Pointet zu tun, welche in dieser Disziplin bereits an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilgenommen hatte. Pointet glänzte mit einem schnellen Start und bog vor der Athletin des LV Fricktal auf die Zielgerade ein. Hoenke liess sich aber nicht abschütteln und schloss auf der Zielgeraden zur Waadtländerin auf. Die beiden aktuell schnellsten 200 Meter-Spezialistinnen der Schweiz lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bevor Hoenke ihre Konkurrentin distanzieren konnte. Mit 22,59s (Hoenke) und 22,69s (Pointet) liefen beide so schnell wie noch nie in ihren Karrieren, und unterboten beide die Limite für die Europameisterschaften. Diese Zeiten sind auch international hervorragend, so belegen die beiden Schweizerinnen in der aktuellen europäischen Bestenliste die Ränge zwei und drei. Hoenke verbesserte mit ihrer Zeit zudem den U23-Schweizerrekord von Sprint-Ikone Mujinga Kambundji, den die Bernerin 2014 an der Heim-EM in Zürich gelaufen war.

Sie hält jetzt vier Rekorde

Bereits in der U20-Alterskategorie löste Fabienne Hoenke Kambundji als Schweizer Rekordhalterin über die 200m im Freien ab. «Es ist eine Ehre, einen Rekord von Mujinga zu knacken, und dies gleich zweimal», sagt die Fricktalerin. «Mujinga Kambundji bleibt ein grosses Vorbild für mich.» Hoenke hält aktuell mit den Hallen- und Freiluft-Rekorden über die 200m-Distanz in den U20- und in der U23-Alterskategorien gleich vier Schweizerrekorde.

EM in Birmingham

«Das frühe Erreichen der EM-Limite macht vieles einfacher», zeigt sich Fabienne Hoenke mit ihrem Saisonstart mehr als zufrieden. «Man kann ruhiger an die weitere Saison herangehen. Der Stress, Rankingpunkten nachzurennen, entfällt.» Ein nächstes Saisonziel sind die Schweizermeisterschaften Ende Juli in Zürich und dann natürlich die EM in Birmingham Mitte August. «Über 200m möchte ich in die Halbfinals kommen, und ein Start mit der 4x100m-Staffel wäre toll.» (mgt/nfz)