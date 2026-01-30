Immobilien
Faaaasnacht! Möhlin-Ryburg lässt es krachen

  30.01.2026 Möhlin

Die Fasnachtzunft Ryburg und die Meler Galgevögel haben gestern am 1. Faisse vom Möhliner Gemeindeammann Loris Gerometta die Schlüssel der Regentschaft erhalten. Da hüpft das Herz vor lauter Glück. Bilder und mehr am Dienstag in der NFZ. (rw)

