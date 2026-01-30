Faaaasnacht! Möhlin-Ryburg lässt es krachen

Faaaasnacht! Möhlin-Ryburg lässt es krachen30.01.2026 Möhlin
Die Fasnachtzunft Ryburg und die Meler Galgevögel haben gestern am 1. Faisse vom Möhliner Gemeindeammann Loris Gerometta die Schlüssel der Regentschaft erhalten. Da hüpft das Herz vor lauter Glück. Bilder und mehr am Dienstag in der NFZ. (rw)
