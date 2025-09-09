Immobilien
Extra viel Kultur zum Jubiläum

  09.09.2025 Laufenburg
Die Tanzgruppe der Ballettschule «ballettissimo» auf der Laufenbrücke.
20. Laufenburger Kulturnacht wurde beidseits des Rheins gefeiert

Am vergangenen Samstag verwandelte sich Laufenburg bereits zum 20. Mal in eine Bühne für zahlreiche Kunstschaffende. Das Publikum strömte durch die schmalen Gassen und liess sich von Musik, Tanz und vielem ...

