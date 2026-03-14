Expo27 Rheinfelden: Anmeldefenster geöffnet

Die Vorbereitungen für die «Expo 2027 – Gewerbeausstellung unteres Fricktal in Rheinfelden» laufen auf Hochtouren. Das OK unter der Leitung von Präsident Raymond Keller hat die Arbeit aufgenommen. Nun öffnet das Anmeldefenster für Aussteller.

«Auf dem Papier ist die Gewerbeausstellung bereits klar definiert», sagt OK-Präsident Raymond Keller. Vieles könne aus den Erfahrungen der letzten Expo im Jahr 2019 übernommen werden. «Was es jetzt braucht, ist Engagement. Wir möchten Ausstellerinnen und Aussteller und Publikum für die Expo begeistern.»

Die Gewerbeausstellung findet vom 23. bis 25. April 2027 im Engerfeld in Rheinfelden statt. «Mit den beiden Dreifachturnhallen und der bestehenden Infrastruktur bietet das Engerfeld ideale Voraussetzungen für die Veranstaltung», heisst es in einer Medienmitteilung. Insgesamt stehen über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Ziel sind 130 Aussteller

Das Organisationskomitee ist komplett, und auch die Planung der Ausstellung schreitet gut voran. Ziel sind rund 130 Aussteller, ähnlich viele wie bei der letzten Durchführung 2019. Die Expo soll eine Plattform bieten, auf der Unternehmen, Organisationen oder Vereine ihre Leistungen und Angebote präsentieren und den direkten Austausch mit Kundinnen und Kunden pf legen können.

Gerade in einer zunehmend digitalen Welt sei der persönliche Kontakt wichtiger denn je, betont Keller. «Wir sind sicher: Eine Gewerbeausstellung ist eine wertvolle Gelegenheit, regionale Unternehmen sichtbar zu machen und Netzwerke zu stärken. Der persönliche Kontakt wird gerade wegen der Digitalisierung sehr geschätzt.»

Die Expo27 richtet sich nicht nur an Mitglieder des Gewerbevereins Rheinfelden. Unternehmen aus der gesamten Region sind eingeladen, teilzunehmen, unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft. (mgt/nfz)

Die Anmeldung für Ausstellerinnen und Aussteller ist online verfügbar. www.expo27.ch