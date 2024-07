Exotische Echse in Rheinfelden gefunden: Polizei bittet um Hinweise

Fundort war der Radweg neben der Theophil Roninger-Strasse in Rheinfelden. Ein Passant sah die etwa 40 Zentimeter lange Echse am Dienstagnachmittag, 23. Juli, und meldete dies der

Kantonspolizei. Eine Patrouille brachte das äusserlich unverletzte Tier zuerst einmal auf den Polizeistützpunkt. In Absprache mit dem kantonalen Veterinärdienst konnte es dann einem Tierheim

übergeben werden.

Woher die exotische Echse stammt, ist unklar. Da diese Gattung recht häufig privat gehalten wird, liegt nahe, dass die in Rheinfelden gefundene Bartagame irgendwo entlaufen ist. Denkbar ist

allerdings auch, dass jemand sie bewusst aussetzte. Hinweise nimmt die Fachgruppe Umwelt- und Tierdelikte bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88 /

umweltundtier@kapo.ag.ch) entgegen.