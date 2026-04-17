Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ewigkeitschemikalien im Kanti-Aushub

  17.04.2026 Stein
Die Bagger sind dabei, Erdreich abzutragen. Foto: Susanne Hörth
Die Bagger sind dabei, Erdreich abzutragen. Foto: Susanne Hörth

Ein Teil des Bodens auf dem Steiner Bauareal für die neue Mittelschule ist PFAS-belastet. Das verlangt nach einer aufwändigen, fachgerechten Entsorgung. Dafür wird der betroffene Aushub gewaschen, thermisch behandelt und schliesslich in eine Sonderabfallverbrennung nach Deutschland ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote