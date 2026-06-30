Evora und Lex - «Die schnällschte vo Frick»

Am Samstag, 27. Juni, organisierte der Elternverein Frick den beliebten Anlass «Die schnällschte vo Frick» auf dem Fricker Ebnet. Die grosse Hitze stellte das Organisationsteam vor besondere Herausforderungen.

Am Samstag, 27. Juni, organisierte der Elternverein Frick den beliebten Anlass «Die schnällschte vo Frick» auf dem Fricker Ebnet. Die grosse Hitze stellte das Organisationsteam vor besondere Herausforderungen.

Dank einer kurzfristigen Anpassung des Zeitplans konnte der Anlass in die kühleren Morgenstunden vorverlegt werden. Dieses flexible Vorgehen war nur dank des grossartigen Einsatzes der zahlreichen Helferinnen und Helfer möglich. Mit einer Wasserstation, mehreren Zelten und dem natürlichen Schatten der Bäume herrschte trotz der hohen Temperaturen eine super Stimmung für die über 180 teilnehmenden Kinder. Auch für das leibliche Wohl war mit Herby-Catering bestens gesorgt. Neben den Auszeichnungen in den einzelnen Jahrgängen wurden auch die schnellsten Klassen sowie die allerschnellste Frickerin, Evora Zeugin und der allerschnellste Fricker, Lex Saltiga, ausgezeichnet. Die Medaillen wurden von Gemeinderätin Ramona Bernet und Matthias Mach von der Raiffeisenbank Region Frick-Mettauertal übergeben.

Der Elternverein Frick bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, den engagierten Helferinnen und Helfern sowie bei allen Läuferinnen und Läufern und ihren Familien, die den Weg aufs Fricker Ebnet gefunden und den Anlass zu einem gelungenen Sportfest gemacht haben.

Weitere Impressionen und Resultate sind demnächst auf der Website des Elternverein Frick zu finden: www.elternverein-frick.ch