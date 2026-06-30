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Evora und Lex - «Die schnällschte vo Frick»

  30.06.2026 Frick
Wegen der Hitze wurde der Anlass vorverlegt. Foto: zVg
Wegen der Hitze wurde der Anlass vorverlegt. Foto: zVg

Am Samstag, 27. Juni, organisierte der Elternverein Frick den beliebten Anlass «Die schnällschte vo Frick» auf dem Fricker Ebnet. Die grosse Hitze stellte das Organisationsteam vor besondere Herausforderungen. 

Dank einer kurzfristigen Anpassung des Zeitplans konnte der Anlass in ...

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