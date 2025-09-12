Eva Staubli lädt zum Gespräch ein

An mehreren Standaktionen möchte Gemeinderatskandidatin Eva Staubli mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und Anliegen aufnehmen. Kommende Termine sind geplant: heute Freitag, 13.30 Uhr bis 15 Uhr (vis-à-vis Café Maier) und 17 bis 18.30 ...

An mehreren Standaktionen möchte Gemeinderatskandidatin Eva Staubli mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und Anliegen aufnehmen. Kommende Termine sind geplant: heute Freitag, 13.30 Uhr bis 15 Uhr (vis-à-vis Café Maier) und 17 bis 18.30 Uhr (bei der Landi) sowie morgen Samstag, 10 bis 12 Uhr, bei der Metzgerei UFF. Eva Staubli freut sich auf einen lebendigen Austausch mit der Bevölkerung. (mgt)