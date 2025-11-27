Eva Staubli übernimmt vom abtretenden Gemeindeammann das Schulwesen

Der Gemeinderat Möhlin hat die Ressorts verteilt

Der Gemeinderat hat im Hinblick auf die Legislatur 2026/ 2029 die Ressortverteilung neu vorgenommen. Zur Erinnerung: Von den bisherigen fünf Gemeinderäten bleiben deren vier im Amt: Lukas Fässler, erneut als Vize-Ammann, Thomas Freiermuth, Hans Metzger und Loris Gerometta (neu als Gemeindeammann). Markus Fäs, der Gemeindeammann, trat zu den Neuwahlen nicht mehr an, seinen Sitz in der Exekutive übernimmt neu Eva Staubli.

Wer wofür zuständig ist

Die neu gewählte Gemeinderätin Eva Staubli übernimmt das Ressort «Bildung» vom abtretenden Gemeindeammann Markus Fäs. Der neu gewählte Gemeindeammann und bisherige Gemeinderat Loris Gerometta übernimmt künftig das Ressort «Präsidiales» und behält zusätzlich das neustrukturierte Ressort «Hochbau und Raumplanung». Gemeinderat Thomas Freiermuth verantwortet das neu gegliederte Ressort «Tiefbau, Verkehr und Sicherheit» und Hans Metzger führt weiterhin das Ressort «Soziales und Gesundheit». Vize-Ammann Lukas Fässler verantwortet das Ressort «Finanzen, Kultur und Sport».

Mit der neuen Ressortstruktur würden die Entscheidungswege klarer, Zuständigkeiten eindeutiger und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats. «Der Gemeinderat legte bei der Verteilung der Ressorts besonderen Wert auf die Nutzung von Synergien, auf Kontinuität sowie auf die fachlichen Kompetenzen der einzelnen Mitglieder.» Der Gemeinderat sei überzeugt, dass die neue Konstituierung eine solide Grundlage für eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit im Kollegium bilde. (mgt/rw)

Die detaillierte Ressortzuteilung einsehbar im Internet.

www.moehlin.ch