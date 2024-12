Europameisterin vom TV Stein

Jessica Acklin geehrt

Beim letzten Heimspieltag der Saison erlebte der TV Stein einen besonderen Höhepunkt: Die erst 16-jährige Jessica Acklin wurde für ihre aussergewöhnlichen sportlichen Erfolge geehrt. Seit ihrem Eintritt in den Verein im Jahr 2013 hat sie eine beeindruckende Laufbahn hingelegt – von den Nachwuchsteams des TV Stein über die HSG Nordwest bis hin zur FU16- und FU18-National man nschaft der Schweiz. Der bisher grösste Erfolg ihrer Karriere gelang ihr im Sommer 2024, als sie mit der FU16-Nationalmannschaft die Women’s 16 European Open in Schweden gewann. In einem nervenaufreibenden Finale gegen Deutschland traf Jessica den entscheidenden Siebenmeter im Shoot-Out und sicherte damit der Schweiz den Titel. Um diese herausragende Leistung zu würdigen, überreichte Sportchef Daniel «Griech» Saridis Jessica das Einlauftrikot der ersten Mannschaft des TV Stein – eine symbolische Geste, die den Stolz des Vereins auf seine talentierte Spielerin ausdrückte. «Jessica ist ein Vorbild für unseren Verein und gerade auch für die Mädchen unserer Handballmannschaften. Wir freuen uns darauf, ihren Weg weiter zu verfolgen», so der Sportchef.

Jessica Acklin absolviert derzeit eine intensive Ausbildung an der Handball-Akademie im OYM in Cham, wo sie bis zu neun Trainingseinheiten pro Woche bestreitet. Ihre Spielpraxis holt sie sich bei der HSG Nordwest FU18 und der HSG Leimental in der Spar Premium League 2. (mgt)