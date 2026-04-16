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«eTax Aargau» auf Kurs

  16.04.2026 Aargau
Über 120 000 Aargauerinnen und Aargauer haben das neue System bereits eingesetzt. Grafik: zVg
Über 120 000 Aargauerinnen und Aargauer haben das neue System bereits eingesetzt. Grafik: zVg

Weniger Papiersteuererklärungen

Seit dem Start des neuen Online-Steuerprogramms wurden rund 158 000 Steuerdossiers eröffnet. Davon wurden 121 627 Steuererklärungen elektronisch mit «eTax Aargau» übermittelt, gleich viele wie im Vorjahr.

Seit dem 26. ...

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