«eTax Aargau» auf Kurs

Weniger Papiersteuererklärungen

Seit dem Start des neuen Online-Steuerprogramms wurden rund 158 000 Steuerdossiers eröffnet. Davon wurden 121 627 Steuererklärungen elektronisch mit «eTax Aargau» übermittelt, gleich viele wie im Vorjahr.

Seit dem 26. Januar 2026 ist mit «eTax Aargau» die neue Online-Lösung für die Steuererklärung der natürlichen Personen im Einsatz. Der Hersteller von EasyTax hat die Software vom Markt genommen. Damit die Steuererklärung weiterhin elektronisch erstellt werden kann, wurde auf eine moderne Online-Lösung umgestellt, die bereits in verschiedenen Kantonen für die Steuererklärung im Einsatz ist und sich bewährt hat. Nach dem Ende der ersten Einreichefrist per Ende März zieht das Kantonale Steueramt zur neuen Online-Steuererklärung eine positive Zwischenbilanz: Die elektronischen Einreichungen entwickeln sich erfreulich. Insgesamt wurden rund 158 000 Dossiers eröffnet und 121 627 Steuererklärungen digital übermittelt. Gleichzeitig gingen bisher im Vergleich zum Vorjahr weniger Papiersteuererklärungen ein. Auch Regierungsrat Markus Dieth zieht eine positive Zwischenbilanz: «eTax Aargau hat sich etabliert und wird breit genutzt. Die Zahl der mit der neuen Lösung elektronisch übermittelten Steuererklärungen entwickelt sich weiterhin positiv. Im Vergleich zum Vorjahr gingen weniger Papiersteuererklärungen ein. eTax Aargau wird von der Bevölkerung gut angenommen. Dass die elektronischen Einreichungen auf Vorjahresniveau liegen und gleichzeitig weniger Papier eingeht, bestätigt den eingeschlagenen Weg.» (mgt/nfz)