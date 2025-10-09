Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Esther Herzog kandidiert

  09.10.2025 Oeschgen

Gemeinderätin Esther Herzog kandidiert in Oeschgen für das Amt des Gemeindeammanns für die Amtsperiode 2026/2029. Die amtliche Publikation sowie das weitere Vorgehen erfolgen nächste Woche nach Ablauf der ordentlichen Anmeldefrist. (mgt)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote