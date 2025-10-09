Esther Herzog kandidiert09.10.2025 Oeschgen
Gemeinderätin Esther Herzog kandidiert in Oeschgen für das Amt des Gemeindeammanns für die Amtsperiode 2026/2029. Die amtliche Publikation sowie das weitere Vorgehen erfolgen nächste Woche nach Ablauf der ordentlichen Anmeldefrist. (mgt)
