Estelle Revaz live

  22.08.2025 Nordwestschweiz

LIESTAL. Im Rahmen des Kammermusikfestivals «art classics basel 2025» findet am Mittwoch, 3. September, in der Stadtkirche Liestal ein Konzert der besonderen Art statt. Drei hochkarätige Musiker präsentieren ein anspruchsvolles Programm mit tiefgründiger Kammermusik ...

