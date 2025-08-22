Estelle Revaz live

LIESTAL. Im Rahmen des Kammermusikfestivals «art classics basel 2025» findet am Mittwoch, 3. September, in der Stadtkirche Liestal ein Konzert der besonderen Art statt. Drei hochkarätige Musiker präsentieren ein anspruchsvolles Programm mit tiefgründiger Kammermusik – darunter das selten live zu hörende Divertimento Es-Dur KV 563 von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Meilenstein der Gattung. Mit von der Partie ist die Cellistin Estelle Revaz – international gefeierte Solistin und gleichzeitig Mitglied des Schweizer Nationalrats. Die aus der Romandie stammende Künstlerin verbindet auf eindrucksvolle Weise musikalische Exzellenz mit gesellschaftlichem Engagement: An ihrer Seite musizieren zwei etablierte Grössen der Schweizer Klassikszene: Der in der Region aufgewachsene Geiger Renato Wiedemann, künstlerischer Co-Leiter des Festivals und Mitbegründer des «steiner trio basel», sowie Markus Fleck, Bratschist des preisgekrönten «casal Quartetts» und Mitglied der renommierten «CHAARTS». Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Liestal statt. (mgt/nfz)

artclassics.ch