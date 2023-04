Essen, Geschichten und Tänze aus verschiedenen Ländern

Tag der Kulturen an der Fricker Oberstufe

Zwei Schülerinnen organisieren im Rahmen eines Schulprojektes einen Tag der Kulturen. Es soll ein Tag des Dialoges zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft werden.

Karin Pfister

«Wir interessieren uns sehr für andere Kulturen», sagt Beatriz Lourenço, die ihre Wurzeln in Portugal hat. «An der Oberstufe in Frick gibt es viele Schülerinnen und Schüler mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Dieses Projekt passt zu unserer Schule», sagt Malin Pfister. Die beiden Schülerinnen besuchen die dritte Klasse der Sekundarschule ein Frick. Im Rahmen des Wahlpflichtfaches «Projekt und Recherche» durften sie ein eigenständiges Konzept erfinden und erarbeiten. Sie haben sich entschieden am Samstag, 29. April einen Tag der Kulturen durchzuführen. Die beiden Schülerinnen stellen dabei die Plattform – Marktstände – zur Verfügung. Die Gruppen, welche mitmachen, dürfen selber entscheiden, wie sie ihren Marktstand gestalten. Denkbar sei zum Beispiel ein Essensstand, aber auch Tänze, Geschichten oder Bilder aus dem Heimatland seien herzlich willkommen. Die beiden Schülerinnen haben bereits mehrere Zusagen, unter anderem von Mitmachenden aus Afghanistan und Eritrea, erhalten. Ebenfalls fix ist ein Schweizer Stand und ein italienischer Stand. Die Letztgenannten werden von Adrijana Frehner und Sascha Tschopp gestaltet. Die beiden besuchen ebenfalls das Wahlpflichtfach «Projekt und Recherche». Die Organisation sei aufwändiger gewesen als sie zuerst gedacht hätten. Beatriz Lourenço und Malin Pfister haben zahlreiche Organisationen und Gruppierungen aus dem Oberen Fricktal und auch aus dem Raum Aarau angeschrieben und ihr Projekt teilweise persönlich vorgestellt. «Nicht alle haben Zeit und Interesse», erzählt Malin Pfister. Aber: «Diejenigen, die sich gemeldet haben, waren sehr erfreut und interessiert.» Das grösste Problem sei die Sprache gewesen; da nicht alle der Angeschriebenen und Angesprochenen f liessend Deutsch sprechen. Trotzdem sei es einfacher als erwartet gewesen, auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die beiden Schülerinnen sehen die Arbeit am Projekt auch als gute Vorbereitung auf ihre Lehre, welche sie nach den Sommerferien beginnen. Beide werden eine kaufmännische Ausbildung absolvieren. «Dort müssen wir sicher auch selbstständig organisatorische Aufgaben erledigen können», so Malin Pfister. Wie viele Stände am 29.April genau aufgestellt werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar; am liebsten so viele wie möglich. Die gilt auch für das Publikum. Beatriz Lourenço: «Uns persönlich interessieren die Lebensweisen, die sehr unterschiedlich zur europäischen Kultur ist, am meisten.»

Der Tag der Kulturen findet am Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr, in der Turnhalle 68 bei der Oberstufe im Fricker Ebnet statt. Es gibt auch einen Kuchenstand und einen Basteltisch für Kinder.