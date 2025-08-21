Es zeichnet sich ab

Zum dritten Mal veranstaltet der Regionalverband des Aeroclubs Fricktal die «Flügerchilbi» auf dem Flugplatz in Schupfart. «Zusammen mit der Motorfluggruppe und der Segelfluggruppe wollen wir dem ...

Jetzt ist wieder «Flügerchilbi» in Schupfart

Zum dritten Mal veranstaltet der Regionalverband des Aeroclubs Fricktal die «Flügerchilbi» auf dem Flugplatz in Schupfart. «Zusammen mit der Motorfluggruppe und der Segelfluggruppe wollen wir dem Publikum ein breites Programm der Fliegerei zeigen», teilen die Verantwortlichen des Regionalverbands mit. Das Flugplatzfest findet kommendes Wochenende statt, am Samstag, 23. August, und am Sonntag, 24. August.

Neben Rundflügen werden die Motorfluggruppe Fricktal und die Segelfluggruppe Fricktal jeweils Schnupperflügen anbieten, bei denen die Gäste sich selbst ans Steuer setzen können. Die Rega Basis Basel wird ihren Helikopter nach Schupfart verlegen und ihre Einsätze an beiden Tagen ab Schupfart starten. Am Samstag ab 14 Uhr wird David Oldani mit seiner «CAP 10» sein Können als «Kunstflieger» zeigen. Am Sonntag, auch ab 14 Uhr, wird Klemens Keller zeigen, wie elegant die «Boeing Stearmen HB RGB» geflogen werden kann. In der Mittagpause werden mehrere Modellflugpiloten ihr Können mit den unterschiedlichsten Modellflugzeugen demonstrieren. Ein Flugsimulator, diverse Ausstellungen und Verkaufsständen runden die «Flügerchilbi» ab. An beiden Tagen wird eine Festwirtschaft betrieben. (mgt)