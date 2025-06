Es wurde richtig heiss auf der Allmend

Der hochsommerliche Hitzetag verlangte von den Athleten am 24. Fricktaler Abendschwinget in Möhlin alles ab. Der warme Sommerabend lockte dann Besucher auf die Allmend. Und in der Nacht wurde es nochmals richtig heiss.

Ludwig Dünner

Trotz der hohen Temperaturen waren es rund 850 Besucherinnen und Besucher, welche die Wettkämpfe im Kurzholz verfolgten. Als die Sonne am Horizont langsam verschwand, gab es nochmals einen grossen Besucheraufmarsch zum Sommernachtsfest. Unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass alles rund lief. Das OK vom 24. Fricktaler Abendschwinget zeigte sich mit dem Besucheraufmarsch und den reibungslosen Festablauf zufrieden.

Neues Unterhaltungskonzept

In der Arena waren es die Alphornbläser und die Fahnenschwinger, welche das Publikum mit ihren Darbietungen durch den Tag unterhielten. Handörgeler und ein Ländlertrio sorgten für Unterhaltung beim Festzelt und Chalet. Am Abend spielte an verschiedenen Orten die Brasserie Brassband Ensemble auf und sorgte für gute Stimmung. Um 23 Uhr wurden die Besucherinnen und Besucher nochmals mit grosser Hitze unterhalten. Der Festplatz wurde dunkel und während 15 Minuten gab es in der Arena ein Feuerspektakel vom Feinsten zu einer Musik, welche auf einem Schwingplatz sicher eher ungewöhnlich ist. Der grosse Applaus zeigte jedoch, dass auch diese Art von Unterhaltung dem Publikum gefiel. Bis in die frühen Morgenstunden unterhielt ein DJ im Barzelt die unzähligen Gäste des Sommernachtsfestes.