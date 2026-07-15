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Es wurde ordentlich getrommelt

  15.07.2026 Möhlin
Eine Übungsrunde mit Tambour Werner Zumsteg. Foto: Petra Schumacher
Eine Übungsrunde mit Tambour Werner Zumsteg. Foto: Petra Schumacher

Einmal so richtig auf die Trommel hauen, erfahren, dass es beim Trommeln nur einen Ton gibt und merken, was es alles dafür braucht, um bei den Tambouren mitmarschieren zu können – all das wurde bei der FerienSpass-Aktion möglich.

Petra Schumacher

Dreizehn Buben und ein Meitli ...

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