«Es wäre doch schade, wenn wir auf diesen Blumenschmuck verzichten müssten»

Wer durch Frick spaziert, freut sich vermutlich an ihnen. Doch der Blumenschmuck an den Dorfbrunnen braucht Wasser und ab und zu etwas Pflege. Was der Verschönerungsverein Frick (VVF) braucht, sind Personen, die sich ...

Der Verschönerungsverein Frick sucht Freiwillige für Bewässerung

Wer durch Frick spaziert, freut sich vermutlich an ihnen. Doch der Blumenschmuck an den Dorfbrunnen braucht Wasser und ab und zu etwas Pflege. Was der Verschönerungsverein Frick (VVF) braucht, sind Personen, die sich diesen beiden Aufgaben annehmen.

Simone Rufli

«Die Geranien sind ein wichtiges Anliegen des Verschönerungsvereins», sagt Markus Stihl, und Doris Vonlanthen stimmt ihm nickend zu. Der Vereinspräsident und die Vorstandsfrau stellen sich fürs Foto zum Brunnen beim «Kunz» an der Hauptstrasse in Frick. Für den Farbtupfer sorgen die wunderschönen Geranien. Rund 4500 Franken investiert der Verschönerungsverein Frick (VVF) jährlich in den Blumenschmuck im Dorf. «Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Blumengeschäften, dem Bauamt und Werkhof ist toll.» Und doch gibt es ein grosses Problem: «Wir sind seit Anfang Februar auf der Suche nach im Idealfall zwei bis drei Personen, die sich von Mai bis Oktober um die Blumen an den vier Brunnen entlang der Hauptstrasse kümmern können.» Die Pflege des Blumenschmucks an vier weiteren Dorfbrunnen ist durch Anwohner sichergestellt. Viel Durchgangsverkehr, viele Passanten – aber niemand, der sich verbindlich um Pf lege und Bewässrung des Blumenschmucks kümmert. Das bereitet den beiden Sorgen und droht den Blumen längerfristig an die Substanz zu gehen. Das Problem des Verschönerungsvereins: Die einzigen aktiven Vereinsmitglieder sitzen im Vorstand. Und der ist ausgelastet. Alle anderen sind Passivmitglieder, die den VVF mit dem Mitgliederbeitrag unterstützen.

Apropos Geld. «Wir können es uns finanziell nicht leisten, Bewässerung und Pflege in professionelle Obhut zu geben», erklärt Markus Stihl. Dankbar sind Stihl und Vonlanthen, dass sich dank einer Mit arbeiterin des Gartencenters Fricktal für diese Saison eine Übergangslösung gefunden hat.

Das Wasser zum Giessen kann aus dem Brunnen bezogen werden, beziehungsweise für die Blumen am Geländer des Bruggbachs bei der Migros, mit einem Kübel am Seil dem Bach entnommen werden. «Was wir anbieten, ist kein eigentlicher Job», betont Markus Stihl. «Aber es wird eine kleine Entschädigung ausgerichtet.» Doris Vonlanthen hofft fest, dass dieser Aufruf Früchte trägt. «Es wäre doch schade, wenn wir auf diesen schönen Blumenschmuck verzichten müssten.»

Interessierte, die den Verschönerungsverein Frick bei der Bewässerung und Pflege des Blumenschmucks an den Dorfbrunnen unterstützen möchten, sind gebeten, sich bei Doris Vonlanthen zu melden. Telefon: 078 682 68 65.