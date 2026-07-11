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«Es wäre doch schade, wenn wir auf diesen Blumenschmuck verzichten müssten»

  11.07.2026 Frick
Doris Vonlanthen und Markus Stihl hoffen fest, dass sich Personen melden, damit die Fricker Dorfbrunnen auch in Zukunft geschmückt werden können. Foto: Simone Rufli
Doris Vonlanthen und Markus Stihl hoffen fest, dass sich Personen melden, damit die Fricker Dorfbrunnen auch in Zukunft geschmückt werden können. Foto: Simone Rufli

Der Verschönerungsverein Frick sucht Freiwillige für Bewässerung

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