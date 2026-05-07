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Es wird wieder Tennis gespielt

  07.05.2026 Fricktal, Sport
Die Männer des TC Frick überzeugten beim Saisonstart. Fotos: zVg
Die Männer des TC Frick überzeugten beim Saisonstart. Fotos: zVg

Interclub-Saison gestartet

Der Start in die Interclub-Saison führte das 2. Liga 30+-Team des TC Laufenburg auswärts nach Aarau und trotz starker Gegnerinnen zeigte die Mannschaft viel Kampfgeist und Zusammenhalt. Mit dem Resultat von 2:4 war man zufrieden.

Den in der ...

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