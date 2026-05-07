Es wird wieder Tennis gespielt

Der Start in die Interclub-Saison führte das 2. Liga 30+-Team des TC Laufenburg auswärts nach Aarau und trotz starker Gegnerinnen zeigte die Mannschaft viel Kampfgeist und Zusammenhalt. Mit dem Resultat von 2:4 war man zufrieden.

Interclub-Saison gestartet

Der Start in die Interclub-Saison führte das 2. Liga 30+-Team des TC Laufenburg auswärts nach Aarau und trotz starker Gegnerinnen zeigte die Mannschaft viel Kampfgeist und Zusammenhalt. Mit dem Resultat von 2:4 war man zufrieden.

Den in der Erstliga antretenden Laufenburger Jungsenioren (1. Liga 35+) ist beim Heimspiel gegen den TC Wolhusen (Kanton Luzern) mit einem klaren Heimerfolg (7:2) ein hervorragender Start in die diesjährige Interclub-Saison gelungen.

Mit einem 4:3-Sieg startete das Männer-Team 2. Liga 45+ und auch die 3. Liga-Mannschaft der Herren startete mit einem Sieg (8:1) in die neue Saison.

TC Frick mit beeindruckendem Ausrufezeichen

Bei sommerlichen Temperaturen und guter Stimmung sind die Herren 35+ des TC Frick mit einem beeindruckenden Ausrufezeichen in die neue Interclub-Saison gestartet. Beim Heimspiel gegen den TC Zofingen liess das Team nichts anbrennen und gewann die Begegnung klar mit 9:0.

Auch andere Teams des TC Frick sind erfolgreich in die Saison eingestiegen. (mgt/nfz)