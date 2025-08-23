Immobilien
Es wird teurer und später

  23.08.2025 Wegenstetten
Die Verantwortlichen des Kantons rechnen damit, dass erst 2027 mit der Sanierung der Strasse begonnen werden kann. Foto: Valentin Zumsteg
5,8 statt 4,8 Millionen Franken: Der Kanton Aargau will die Strasse zwischen dem Dorfausgang Wegenstetten und der Kantonsgrenze Baselland sanieren. Doch der für diesen Herbst in Aussicht gestellte Baubeginn verzögert sich erneut – und das Projekt wird teurer.

