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Im Chleigrüt laufen Grundwasserpumpversuche

  24.03.2026 Rheinfelden
Die Pumpversuche haben im November begonnen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.
Die Pumpversuche haben im November begonnen. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.

Im Chleigrüt laufen Grundwasserpumpversuche

Grossinvestition in Rheinfelden geplant

Rund 50 Millionen Franken investiert die AEW Energie AG bis 2033 in eine neue Wärmezentrale bei der Saline Riburg in Rheinfelden. Grundwasser soll als Wärmequelle ...

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