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Es wird einen neuen Festsieger geben

  25.06.2026 Gipf-Oberfrick, Sport
Robin Stocker (hinten) will vor heimischem Publikum seine Saisonleistungen bestätigen. Foto: Rainer Benz
Robin Stocker (hinten) will vor heimischem Publikum seine Saisonleistungen bestätigen. Foto: Rainer Benz

Heisses Sommerwetter wird am Samstag in Gipf-Oberfrick Veranstalter und Athleten fordern. Über 200 Teilnehmende messen sich im Kurzholz und an den Steinen. Mehr als 40 Fricktaler Athleten kämpfen dabei um gute Rangierungen und um mögliche Festsiege.

Ludwig Dünner

Bis ...

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