Es wird einen neuen Festsieger geben

Heisses Sommerwetter wird am Samstag in Gipf-Oberfrick Veranstalter und Athleten fordern. Über 200 Teilnehmende messen sich im Kurzholz und an den Steinen. Mehr als 40 Fricktaler Athleten kämpfen dabei um gute Rangierungen und um mögliche Festsiege.

Heisses Sommerwetter wird am Samstag in Gipf-Oberfrick Veranstalter und Athleten fordern. Über 200 Teilnehmende messen sich im Kurzholz und an den Steinen. Mehr als 40 Fricktaler Athleten kämpfen dabei um gute Rangierungen und um mögliche Festsiege.

Ludwig Dünner

Bis Samstagmorgen verwandeln zahlreiche Helfende den Werkhof an der Grimselstrasse in Gipf-Oberfrick in eine Schwingarena. Die Halle beim Eingang bietet der Festwirtschaft viele Schattenplätze, im Aussenbereich werden viele Sonnenschirme und die Zelte aufgestellt. Laut Wettervorhersage werden diese Plätze gefragt sein. Der Schwingklub Fricktal, der das Abendschwinget zum 25. Mal durchführt, ist wettererprobt. Das Festareal öffnet um 7 Uhr, um 9 Uhr beginnen die Wettkämpfe der Jungschwinger.

Über 70 Aktivschwinger gemeldet

Der Präsident, die technischen Leiter und mehrere Aktivschwinger haben bei den Klubs der Nordwestschweiz sowie beim befreundeten Klub Küssnacht am Rigi erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Drei Tage vor dem Fest sind 74 Aktivschwinger angemeldet. Weil der Vorjahressieger fehlt, dürften die Eidgenossen Tim Roth, Lukas Döbeli und Sascha Streich um den Festsieg schwingen. Mitreden wollen auch die Aarauer Teilverbandskranzer Oliver Hermann und Kaj Hügli. Weitere 23 Kranzschwinger kämpfen um Spitzenplätze. Für den Schwingklub Fricktal treten die Kranzschwinger Tobias Dünner und Lukas Krähenbühl an. Sämi Schmid verzichtet wegen Knie- und Ellbogenbeschwerden auf den Start, betreut aber rund zehn Fricktaler am Sägemehlrand. Unter den Gästen sind zudem Marcel Arnold und Timon Brunner. Die Aktivschwinger starten um 15.30 Uhr.

Die Saisonleistungen vor Heimpublikum bestätigen

Rund 140 Jungschwinger sind gemeldet, darunter etwa 25 aus dem Fricktal. Junge Athleten wie Jannick und Nino Mahrer, Robin Stocker, Elias Benz und Leon Grieshaber wollen ihre starke Saison vor heimischem Publikum bestätigen. Jannick Mahrer, Sieger am NWS-Ehrenfest und Podestschwinger am Aargauer Kantonalen Jungschw ingertag, strebt in seiner Kategorie den Sieg am Fricktaler Abendschwinget an. Gefordert wird er unter anderem von neun Gästen des Schwingklubs Küssnacht am Rigi. Auch bei den Jungschwingern ist damit für Spannung gesorgt.

Kinder-Steinstossen hat Premiere

Nachdem Fernsehbilder des kleinen Herznacher Steinstössers vom Stoss-Schwinget viral gingen, möchten «Hunzi und Co.» weiteren Kindern in Gipf-Oberfrick ermöglichen, Steinstösser-Luft zu schnuppern. Um 14 Uhr beginnt erstmals das Steinstossen für Kinder, um 15 Uhr folgt das Steinstossen für jedermann und jederfrau. Zudem treten erneut rund 15 Top-Athleten aus dem Fricktal und der Schweiz an. Der Finaldurchgang mit dem Fricktaler Gedenkstein findet um 18.30 Uhr in der Arena statt.

Nach den Wettkämpfen und dem Rangverlesen steigt ab 20.30 Uhr auf dem Areal die Sommenachtsparty.