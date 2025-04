Es weht ein frischer Wind in der Musikgesellschaft Frick

Ein junger Dirigent mit viel Erfahrung, ein engagierter Vorstand und ein zusätzliches Angebot – die MG Frick hofft, vermehrt junge Besucherinnen und Besucher anzulocken. Gelegenheit dazu bieten das Jahreskonzert am 26. April und die öffentliche Probe am 11. Juni.

Stefan Salzmann

«Es bewegt sich was», sagt Kevin Birrer. Der Präsident der Musikgesellschaft Frick (MG Frick) spürt frischen Wind beim 1874 gegründeten Musikverein. Mit Benjamin Pallagi hat die MG Frick vor einem Jahr einen neuen Dirigenten erhalten. Trotz seines jungen Alters fehlt es dem neuen musikalischen Leiter nicht an Erfahrung. Der Vereinspräsident sagt: «Die Proben sind spannend und fordern uns. Benjamin weiss genau, wie er uns ansprechen und motivieren muss.» Dies freue nicht nur die Aktivmitglieder. Man bekomme auch von den musikalischen Aushilfen an den Konzerten positive Rückmeldungen.

Wie immer findet das Jahreskonzert der MG Frick auch in diesem Jahr im Frühling statt. Am Samstag, 26. April, hoffen die Musizierenden um 20 Uhr auf viele Besucherinnen und Besucher. Bereits ab 18.30 Uhr gibt es in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick die Möglichkeit, das Abendessen zu geniessen. Und auch die obligate Tombola, das Kuchenbuffet und das abwechslungsreiche Musikprogramm gehören dazu. Und doch ist nicht alles so wie immer.

Der Vereinspräsident sagt: «Nach langer Zeit wird es wieder eine Bar geben.» Sie soll nicht nur die Möglichkeit bieten, dass man speziellere Getränke konsumieren kann, sondern auch zu einem Ort der Begegnung werden. Durch den Barbetrieb erhofft sich die MG Frick einen noch intensiveren Austausch zwischen den Konzertbesucherinnen und -besuchern und ein rundum schönes Gesamterlebnis. «Und wenn wir mit einer solchen Massnahme mehr junge Leute an unser Konzert bringen, sind wir auch glücklich.»

Das Ziel: von 34 auf 40 Mitglieder

Wie bei vielen Musikgesellschaften im Fricktal fehlt es an jungen Musikantinnen und Musikanten. Bei der MG Frick engagieren sich neuerdings gerade junge Vereinsmitglieder im Vorstand. Sie haben das Ziel, mehr Musizierende in die Reihen der MG Frick zu bringen. «Zwar ist die Anzahl Aktivmitglieder mit 34 Personen über die vergangenen Jahre stabil geblieben, doch braucht eine Harmoniemusik, um ein schönes Klangbild zu erreichen, sicherlich 40 Musizierende», sagt Kevin Birrer. «Die Lücken können wir mit grossem Aufwand dank Beziehungen zu anderen Vereinen und Musikanten für unsere Konzerte jeweils füllen.» Auch am bevorstehenden Jahreskonzert wird die MG Frick durch acht Zuzügerinnen und Zuzüger unterstützt. Am Mittwoch, 11. Juni, hat die MG Frick für alle interessierten Musikantinnen und Musikanten aus der Region ihr Probelokal geöffnet. «Das ist eine öffentliche Probe, bei welcher jeder und jede eingeladen ist, um mit seinem Instrument mit uns mitzuspielen und zu erle-ben, wie unser Dirigent motivieren kann», erklärt Kevin Birrer.

Abwechslungsreiches Programm

Die MG Frick hat für ihre Konzertbesucherinnen und -besucher ein wiederum sehr abwechslungsreiches Programm für das Jahreskonzert zusammengestellt. Einige der Titel sind durchaus bekannt: «Einzug der Gladiatoren», «Selections from Moana», «Castrum Alemorum», «Tattoo» von «Loreen» sowie das Stück «Thriller». Das Werk «Castrum Alemorum» wird auch am Musiktag in Sulz am 31. Mai von der MG Frick aufgeführt.

Was sich der Vereinspräsident der MG Frick fürs Jahreskonzert abschliessend wünscht? Eine volle Mehrzweckhalle, ein zufriedenes Publikum und viel Applaus. «Wenn das eintrifft, sind wir glücklich und zufrieden.»