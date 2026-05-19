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«Es war viel zu ruhig»

  19.05.2026 Fokus
Fotos: Yasmin Malard
Fotos: Yasmin Malard

Rheinfelder Festival der Kulturen litt unter dem schlechten Wetter

Seit Ruedi Berner 1995 das Festival der Kulturen ins Leben gerufen hat, gehört es zu Rheinfelden fast wie der Rhein zur Stadt. Marktstände, Tänze, Kulinarik und interkultureller Austausch erfreuten auch dieses Jahr die ...

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