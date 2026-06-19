20 Jahre Besuchsdienst Möhlin

Mit einem berührenden, tiefsinnigen und stimmigen Gottesdienst feierte der «Besuchsdienst Möhlin» sein 20-Jahr-Jubiläum.

Die Präsidentin Hedi Soder liess die Geschichte des Vereins kurz Revue passieren und würdigte die Arbeit von Marlies Bucher im Besonderen noch einmal. Die Feier wurde erarbeitet von Pfarrer Christian Edringer, Präsidentin Hedi Soder und Vize-Präsidentin Maria-Pia Scholl. Die Harfenistin Arianna Savall und Petter Udland Johansen verzauberten die Anwesenden mit ihrem Spiel und ihrem Gesang und rundeten die Feier wunderbar ab. «Es war unvergesslich», heisst es vonseiten des Besuchsdienstes. «Ebenso schätzten wir die lobenden und wertschätzenden Grussworte von Gemeinderat Hans Metzger, von Co-Leiter des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach, Yasin Alemdar, sowie von Sandra De Minico von der römisch-katholischen Kirchgemeinde.» Der anschliessende Apéro, vom Verein offeriert und serviert, wurde von allen sehr genossen. «Es ist uns ein grosses Anliegen, einen grossen Dank an alle zu richten, welche mitgeholfen haben, das Fest zu organisieren. Ein grosser Dank geht auch die Christkatholische Kirche für ihre vielfältige Hilfe und Unterstützung.» (mgt)