Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Es war unvergesslich»

  19.06.2026 Möhlin
Maria Pia Scholl (v. l.), Renate Odermatt, Hedi Soder und Hedy Mangold. Foto: zVg
Maria Pia Scholl (v. l.), Renate Odermatt, Hedi Soder und Hedy Mangold. Foto: zVg

20 Jahre Besuchsdienst Möhlin

Mit einem berührenden, tiefsinnigen und stimmigen Gottesdienst feierte der «Besuchsdienst Möhlin» sein 20-Jahr-Jubiläum.

Die Präsidentin Hedi Soder liess die Geschichte des Vereins kurz Revue passieren und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote