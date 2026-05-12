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«Es war ein Marathon, kein Sprint»

  12.05.2026 Magden
Das neue Gebäude mit Werkhof (oben) und erweitertem Feuerwehrmagazin (unten). Fotos: Edi Strub
Das neue Gebäude mit Werkhof (oben) und erweitertem Feuerwehrmagazin (unten). Fotos: Edi Strub

Das Interesse war gross, als die Magdener am Samstag ihren neuen Werkhof und das Feuerwehrmagazin erstmals besichtigen konnten. Planung und Bau seien anstrengend wie ein Marathon gewesen, stellte Gemeindepräsidentin Carole Binder-Meury rückblickend fest.

Edi Strub

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