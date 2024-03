Es nähert sich der letzte Satz

Volley Möhlin: Das 1. Liga-Team hat das gesetzte Ziel vorzeitig erreicht

Die Mannschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, unter die Top Vier ihrer Gruppe zu gelangen. Mit einer starken Leistung und dem 3:0-Sieg gegen Volley Lugano vor zwei Wochen konnten sich die Schützlinge von Coach Monique Lindemann diesen vierten Rang bereits frühzeitig sichern. Jetzt kommt es am Samstag zum letzten Spiel.

Am Samstag, 24. Februar, trafen die Möhlinerinnen auf die Tabellenersten des FC Luzern. In der Vorrunde hatten sie klar verloren und mussten mit einer deutlichen 3:0-Niederlage zurück ins Fricktal reisen. Nun wollten sie eine Reaktion auf das Hinspiel zeigen. Unterstützt durch die zahlreichen Zuschauenden gestaltete sich ein hart umkämpftes Spiel mit langen Ballwechseln, spektakulären Rettungsaktionen und variantenreichen Angriffen. Ein Exploit gelang den Möhlinerinnen leider nicht. Immerhin konnten sie einen Satz für sich entscheiden. Die Luzernerinnen zeigten eine sehr souveräne, konstante Leistung und gewannen verdient mit 3:1.

Ein regelrechter Krimi

Am vergangenen Samstag wurde die Mannschaft von Volley Möhlin vom Nationalen Nachwuchsverein (NNV) BTV Aarau empfangen. Im Hinspiel konnte Monique Lindemann mit ihrer Mannschaft einen 3:1-Sieg feiern. Wie erwartet hatten sich die Aarauerinnen im Verlaufe der Saison technisch und leistungsmässig wesentlich verbessert und das Spiel gestaltete sich anders als noch in der Vorrunde. Insbesondere der hohe und gut gestellte Block sowie die druckvollen Angriffe erwiesen sich als Herausforderung. Möhlin hatte zu Beginn Mühe ins Spiel zu finden. Die einzelnen Sätze waren ausgeglichen, die Führung wechselte mehrmals und keines der Teams konnte sich absetzen. Der erste und zweite Satz ging dann aber an den NNV BTV Aarau und im dritten Satz erspielten sich die Nachwuchstalente sogar einen Matchball zum möglichen 3:0-Sieg. Mit mentaler Stärke und etwas Glück konnten die Möhlinerinnen den dritten Satz aber gewinnen und bei den Gegnerinnen schlichen sich fortan Fehler ein. Insbesondere die druckvollen Services von Volley Möhlin trugen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Führung bald zu den Gästen wechselte. Mit 17:25, 24:26, 26:24, 25:19 und 17:15 konnte Volley Möhlin nach über zwei Stunden Spielzeit als strahlende Siegerinnen vom Feld gehen.

Ein letzter Tanz

21 von 22 Meisterschaftsspielen sind nun ausgetragen. Für das letzte Spiel dürfen die Möhlinerinnen am kommenden Samstag den Tabellenzweiten VBC Sursee empfangen. Das Team hofft, dass wie immer zahlreiche Zuschauende zum letzten Mal den Weg in die Steinlihalle finden und sie ab 14:30 Uhr lautstark unterstützen werden. Die Spielerinnen bedanken sich für die Unterstützung während der gesamten Volleyballsaison. Ein grosses Dankeschön gebührt der Trainerin Monique Lindemann, welche das Team mit viel Energie, wertvollen Inputs und einem positivem Mindset immer wieder gestärkt hat. (mgt)