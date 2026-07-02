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Es lebe das Huhn

  02.07.2026 Fricktal

Im letzten Februar mussten wir uns schweren Herzens von all unseren Hühnern und Hähnen verabschieden. Leider war eines unserer Hühner an einer infektiösen Laryngotracheitis (ILT) erkrankt – eine hochansteckende Viruskrankheit, die durch ein Herpesvirus ausgelöst ...

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